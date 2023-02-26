Заботиться о здоровье нужно с юных лет Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарцам рассказали, что нельзя делать, чтобы не потерять репродуктивное здоровье. Советы дала главный репродуктолог ПФО Ирина Моисеева.

Врач отметила, что репродуктивная система мальчиков и девочек закладывается внутриутробно, поэтому во многом зависит от состояния здоровья и привычек будущих мам и пап.

Медик посоветовала регулярно водить детей к педиатрам, чтобы вовремя выявить и устранить нарушения репродуктивной системы. Не стоит забывать о визитах к врачам и взрослым.

Многое зависит от образа жизни.

- Следите за своим весом! – предупреждает Ирина Моисеева. - Оптимальный индекс массы тела должен быть 18,5-24 кг/м, максимум, до 30. Занятия в спортзале не должны быть с чрезмерными силовыми нагрузками, так как иначе организм отключает в первую очередь функцию репродукции. Не стоит увлекаться банями, саунами, горячими ваннами.

Кроме того, медик посоветовала отказаться от курения, алкоголя и наркотиков - Оптимальный возраст для рождения ребенка - 20-25 лет, - говорит Ирина Моисеева. – Избегайте незапланированной беременности и помните, что аборт в 36% случаев вызывает бесплодие.