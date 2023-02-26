Более 200 гостей посетили фестиваль волшебства в ТРК Космопорт 25 февраля

Фестивали пришелся по душе и взрослым, и детям. Фото: ТРК Космопорт

25 февраля в ТРК «Космопорт» прошел фестиваль волшебства. С 16:00 до 19:00 центральный атриум комплекса превратился в место сбора волшебников.

Гостей «Фестиваля поттероманов» ждали уроки волшебства, зона распределения по факультетам, встреча с любимыми сказочными персонажами, шуточные предсказания и многое-многое другое.

Все желающие могли сделать себе волшебное аэротату и сразиться с тем, чье имя нельзя называть.

Также на фестивале торжественно вручили подарки победителям розыгрышей, который проходил в соцсетях ТРК Космопорт. В мероприятии с удовольствием приняли участие и взрослые, и дети.

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