Дорожные разборки в Самаре заинтересовали следком. фото: скрин видео

В Самаре следком проверит мигранта, который с ножом бросался на машину на улице Ново-Садовой. Такое поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин после появления в соцсетях информации о противоправных действиях мужчины на дороге.

- Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях мигранта в Самаре, - сообщает Следственный комитет России.

Напомним, вопиющий случай произошел на улице Ново-Садовой в Самаре в конце января, однако достоянием общественности стал 23 февраля, когда в соцсетях появилась запись с видеорегистратора. На записи видно, как один водитель восточной внешности на внедорожнике подрезает другую машину. После этого он выходит из салона с ножом и кидается на остановленный автомобиль

Автор видео сообщает, что ему пришлось применить оружие, чтобы отбиться от нападения.

Позже в соцсетях появились сообщения о том, что второй водитель мог сам спровоцировать конфликт, якобы ударив девушку, перекрывшую дорогу своим автомобилем. А мигрант якобы решил проучить обидчика девушки.

Заявления в полицию написали обе стороны. В подробностях запутанного дела предстоит разбираться правоохранителям

- Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову возбудить и расследовать уголовное дело по озвученной в публичном пространстве ситуации, а также представить доклад, - сообщает следком. - Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.