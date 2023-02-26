Для бесплатного расчета стоимости квартир россияне часто используют сервис Домклик

Такова динамика запросов на сервис. Фото: Домклик.

Динамика количества запросов на сервисе за последние 11 месяцев показала, что пик спроса на расчет рыночной цены жилья приходился на июль, сентябрь и январь.

Польховаться сервисом довольно просто: чтобы выяснить рыночную стоимость квартиры, необходимо ввести адрес дома, количество комнат, площадь жилья и нажать на кнопку «Узнать цену», далее сервис бесплатно выдаст ориентировочную рыночную стоимость квартиры.

Для расчета используется машинное обучение. В алгоритм заложены реальные ипотечные сделки, проведенные Сбербанком с помощью этого сервиса. Учитываются параметры квартиры, дома, района, инфраструктура и аналогичное жилье поблизости. Сервис помогает узнать, на какую цену ориентироваться покупателям и продавцам жилья, определиться с бюджетом, найти подходящий вариант и привести аргументы для торга.