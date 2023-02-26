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НовостиОбщество26 февраля 2023 15:37

Для участников СВО введут новые меры банковской поддержки

Переводы будут проходить без комиссии
Елена ЧЕЧЕНИНА
Это не первые меры для поддержки участников СВО. Фото: https://ru.freepik.com/author/nikitabuida.

Это не первые меры для поддержки участников СВО. Фото: https://ru.freepik.com/author/nikitabuida.

Сбер прорабатывает дополнительную отмену комиссии, в том числе за переводы, для участников СВО, которая может начать действовать в первом квартале 2023 года. Ранее банком уже отменена комиссия за снятие наличных в банкоматах Промсвязьбанка и РНКБ по картам МИР банка для участников СВО. Кроме того, может быть возвращена уже уплаченная комиссия за годовое обслуживание карты – для этого необходимо обратиться в контактный центр банка. Также доступна возможность проводить банковские операции через смс с использованием кнопочного телефона, в том числе совершать переводы с увеличенным лимитом.

Ранее для участников СВО были реализованы и другие меры поддержки: оформление карт на территории призывных пунктов, оформление кредитных каникул, запрет на списание арестов денежных довольствий, списание кредитных долгов мобилизованных и их семей согласно требованиям государства, помощь с перевыпуском и получением утерянных карт, оперативная обработка поступающих запросов от участников СВО, обслуживание по доверенности родственников и близких.