Водитель не справился с управлением и влетел в столб. Фото: t.me/samaradtp

В Тольятти белая машина разбилась о столб в «Долине смерти» между Комсомольским и Центральным районом вечером 26 февраля 2023. Видеозапись с места происшествия очевидцы выложили в социальных сетях.

- Сильное ДТП между Центральным и Комсомольским районами, - пишут очевидцы. - Остановилось много машин, все большие молодцы, помогают вытащить пострадавших из машины.

Тольяттинцы прозвали дорогу между Центральным и Комсомольским районами «Долиной смерти» из-за большого количества ДТП, которые там происходят. К счастью, на этот раз ДТП обошлось без погибших. О этом журналисту «КП-Самара» сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

- Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Комсомольском районе Тольятти, - пояснили в ГУ МВД по Самарской области журналисту «КП-Самара». – По предварительным данным водитель не справился с управлением и наехал на световую опору. Погибших нет, количество пострадавших уточняется.