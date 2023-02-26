26 февраля полностью закрыли движение на подъезде к Оренбургу в Самарской области

Движение закрыли из-за непогоды Фото: Ольга НОВИКОВА

С 21.00 (мск) 26 февраля полностью закрыто движение для всех транспортных средств на подъезде от М-5 «Урал» к Оренбургу в пределах Самарской области, включая старое направление. Об этом сообщили в «Поволжуправтодор».

- Причина полного закрытия движения - неблагоприятные погодные условия, - пояснили в ведомстве.

Ограничение движения продлится до 08.00 (мск) 27 февраля.

Напомним, ранее из-за метели и ледяного дождя ограничили движение грузового и пассажирского маршрутного транспорта на восьми трассах Самарской области.