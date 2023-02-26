Снега в самарских дворах хватает Фото: Ольга НОВИКОВА

В мэрии объяснили, что мешает убирать снег с улиц и дворов Самары. Оказалось, что вся проблема в самих горожанах – точнее, во владельцах автомобилей, которые бросают их на обочинах и во дворах.

Представитель компании-подрядчика Сергей Палаткин объяснил: личные автомобили граждан мешают проезду коммунальной технике, а значит – и уборке снега.

- С жителями работают районная администрация и ГАИ, - заявил он.

Глава города Елена Лапушкина также отметила, что не все управляющие компании и ТСЖ своевременно оповещают жителей о предстоящей уборке снега.

- Из-за этого автомобили остаются во дворах, и это затрудняет механизированную уборку снега, - пояснила глава города.

Елена Лапушкина попросила автовладельцев при получении оповещения переставлять машину на время работ. Правда, куда именно ее предлагается переставлять самарцам, в мэрии не уточнили.