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НовостиОбщество26 февраля 2023 18:23

В мэрии объяснили, что мешает убирать снег с улиц и дворов Самары

Оказалось, что вся проблема в самих горожанах и их авто
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Снега в самарских дворах хватает

Снега в самарских дворах хватает

Фото: Ольга НОВИКОВА

В мэрии объяснили, что мешает убирать снег с улиц и дворов Самары. Оказалось, что вся проблема в самих горожанах – точнее, во владельцах автомобилей, которые бросают их на обочинах и во дворах.

Представитель компании-подрядчика Сергей Палаткин объяснил: личные автомобили граждан мешают проезду коммунальной технике, а значит – и уборке снега.

- С жителями работают районная администрация и ГАИ, - заявил он.

Глава города Елена Лапушкина также отметила, что не все управляющие компании и ТСЖ своевременно оповещают жителей о предстоящей уборке снега.

- Из-за этого автомобили остаются во дворах, и это затрудняет механизированную уборку снега, - пояснила глава города.

Елена Лапушкина попросила автовладельцев при получении оповещения переставлять машину на время работ. Правда, куда именно ее предлагается переставлять самарцам, в мэрии не уточнили.