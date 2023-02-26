Игроки «Акрона» получат тройные премиальные за победу над «Торпедо»

Футболисты "Акрона" окрылены размером премиальных за победу. Фото: ФК "Акрон"

Футболисты «Акрона» получат тройные премиальные за победу над московским «Торпедо» в матче 1/4 финала Кубка России. Об этом игрокам в раздевалке после матча сообщил учредитель клуба Павел Морозов. Видео из раздевалки опубликовано в соцсетях.

- Рад. Счастлив. Всех поздравляю. Готовимся к следующей кубковой игре. По [сегодняшней] игре - тройные! - эти слова учредителя были встречены футболистами аплодисментами.

По данным, опубликованным в телеграм-канале «Инсайды от Карпа», размер «тройных» премиальных составит 180 тысяч рублей каждому участнику матча. При этом сам клуб за проход в следующий этап получит от РФС более 8 млн рублей.

«КП-Самара» сообщала подробности матча «Акрон» - «Торпедо» и описывала дальнейшие кубковые перспективы тольяттинского клуба.