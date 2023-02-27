Три человека пострадали в ДТП в «Долине смерти» Тольятти, где легковушка врезалась в столб

Молодые люди ехали с прогулки домой. Фото: t.me/samaradtp

Вчера, 26 февраля, в 19:50 18-летний парень, получивший права в феврале этого года, за рулем автомобиля «Лада Приора» врезался в столб в Тольятти. Появились подробности ДТП в так называемой «Долине смерти».

— Водитель с двумя пассажирами ехали по ул. Кунеевской со стороны ул. Диагональной в направлении ул. Громовой. В ходе движения он нарушил правила расположения на проезжей части и наехал на бордюрный камень, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате этого автомобиль врезался в световой столб справа по ходу движения. Всего в ДТП пострадали три человека. Так, водителя и двух пассажиров 18 и 17 лет госпитализировали в медицинское учреждение. Все они являются жителями Тольятти.

Одному из них, сидевшему на заднем пассажирском сидении слева, назначили амбулаторное лечение. Молодые люди ехали с прогулки домой. В отношении водителя возбудили дело об административном правонарушении.

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