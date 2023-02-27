Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мигранта на водителя в Самаре

Мужчина вышел из своего автомобиля, вооружившись ножом, и направился к своему оппоненту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились новые подробности дорожного конфликта, который произошел в Самаре в конце января 2023 года. На улице Ново-Садовой один из водителей набросился на другого с ножом. Очевидцы сообщали, что нападению предшествовала небольшая гонка. 24 февраля стало известно, в ситуацию вмешался глава СК России.

– Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову возбудить и расследовать уголовное дело по озвученной в публичном пространстве ситуации, а также представить доклад, – рассказали в СК РФ.

По данным пресс-службы следственного комитета, в роли нападавшего выступал один из мигрантов. Расследование дела находится на контроле.

Отметим, что в региональном ГУ МВД также проводится проверка по факту произошедшего.

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