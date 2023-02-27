Самарцы старше 45 лет и с высокими доходами чувствуют себя увереннее на собеседованиях

Самарцы до 34 лет оценивают степень своей уверенности в среднем на 3,1 балл. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно исследованию SuperJob, уверенность жителей Самары на собеседованиях растет вместе с их доходами. Так, увереннее всего на собеседованиях себя чувствуют самарцы старше 45 лет с доходами выше среднего

Среднестатистический самарец оценивает свою уверенность на собеседовании на 3,7 балла из 5 возможных. Вообще не сомневаются в себе 32%. На четверку себя оценили 35% опрошенных, на тройку — 21%.

Сильную неуверенность испытывают только 9% горожан. В ходе опроса была выявлена закономерность: чем старше соискатели, тем спокойнее они чувствуют себя при трудоустройстве.

Самарцы до 34 лет оценивают степень своей уверенности в среднем на 3,1 балл, а старше 45 лет — на 4,3 балла. Уверенность в себе также растет вместе с уровнем доходов. Горожане, зарабатывающие больше 80 тысяч рублей, чувствуют себя увереннее тех, у кого зарплата меньше.

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