В Самарской области воры-рецидивисты проникли в недостроенный дом и вынесли электроинструменты

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском районе возбудили уголовные дела в отношении двух воров-рецидивистов. Оба подозреваются в краже. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, преступники проникли в недостроенный дом в селе Ягодное, предварительно взломав окно металлическим предметом. Они вынесли из помещения электроинструменты общей суммой 15 тысяч рублей. Отмечается, что оба подозреваемых – мужчины 25 и 27 лет – ранее были судимы за кражи из домов.

В отношении них возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Кража». Один находится под стражей, другой – под домашним арестом. Обоим грозит до 5 лет лишения свободы.

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