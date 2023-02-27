Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 февраля 2023 6:30

Почти 1,5 миллиарда рублей готовы выделить на работу скорой помощи в Самаре

Сведения появились на сайте госзакупок
Ирина СИНЕГУБОВА
Подрядчика ищет Самарская городская станция скорой медицинской помощи.

Подрядчика ищет Самарская городская станция скорой медицинской помощи.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре объявили торги на оказание услуг по работе выездных бригад скорой медицинской помощи на территории областного центра и по региону. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика ищет Самарская городская станция скорой медицинской помощи. На необходимые услуги готовы выделить почти полтора миллиарда рублей. Так, начальная цена контракта составляет 1 444 150 531 рублей.

Объявление было размещено 22 февраля, окончание подачи заявок запланировано на 13 марта, а победителя выберут после 21 марта. Подрядчик должен будет выполнять условия контракта с 1 мая 2023 года до 30 апреля 2026-го.

Для оказания скорой медицинской помощи потребуется 61 машина. Подавать транспорт в Самаре будут на улицах Больничной, 2, Елизарова, 62а, Гагарина, 73, Калинина, 33, Димитрова, 105, Фрунзе, 112, Грозненской, 4 и в п. Управленческий Крайней, 17.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.