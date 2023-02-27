Почти 1,5 миллиарда рублей готовы выделить на работу скорой помощи в Самаре

Подрядчика ищет Самарская городская станция скорой медицинской помощи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре объявили торги на оказание услуг по работе выездных бригад скорой медицинской помощи на территории областного центра и по региону. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика ищет Самарская городская станция скорой медицинской помощи. На необходимые услуги готовы выделить почти полтора миллиарда рублей. Так, начальная цена контракта составляет 1 444 150 531 рублей.

Объявление было размещено 22 февраля, окончание подачи заявок запланировано на 13 марта, а победителя выберут после 21 марта. Подрядчик должен будет выполнять условия контракта с 1 мая 2023 года до 30 апреля 2026-го.

Для оказания скорой медицинской помощи потребуется 61 машина. Подавать транспорт в Самаре будут на улицах Больничной, 2, Елизарова, 62а, Гагарина, 73, Калинина, 33, Димитрова, 105, Фрунзе, 112, Грозненской, 4 и в п. Управленческий Крайней, 17.

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