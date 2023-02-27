Стало известно, какая школа примет больше всего первоклассников в Самаре осенью 2023 года

МБОУ Школа № 7 готова принять в новом учебном году 581 первоклассника. Фото: сайт школы № 7

Стало известно, какая школа примет больше всего первоклассников осенью этого года. Так, наибольшее число учащихся в 2023-2024 учебном году зачислят в школу № 7 в микрорайоне Крутые Ключи (Кошелев Проект) в Самаре.

Соответствующий приказ опубликовал департамент образования Самары. Документ утверждает минимально необходимые показатели числа учеников первых классов. МБОУ Школа № 7 готова принять в новом учебном году 581 первоклассника.

После нее по числу первоклассников идет школа № 57 в Волгаре, в которой ждут 288 человек. А в школы № 26 на Пятой просеке и № 68 в поселке Мехзавод в первый класс смогут пойти по 182 ученика.

Посмотреть количество первоклассников на зачисление в интересующей школе можно на сайте.

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