Самарцы смогут посмотреть фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания» в «Мягком кинотеатре»

Премьера фантастического боевика назначена на 2 марта 2023 года Фото: кадр из фильма

Жители Самары смогут увидеть на больших экранах еще одну голливудскую киноновинку. Это американский супергеройский фильм, основанный на комиксах Marvel, — «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (12+). Картину покажут в «Мягком кинотеатре».

Зрители увидят новую главу о приключениях Скотта Лэнга, который стал обладателем необычного костюма. Он позволяет уменьшаться или увеличиваться в размерах. Скотту предстоит спасти мир от новой угрозы. Помогать ему в этом будет напарница Хоуп ван Дайн — дочь известного физика и энтомолога, который создал костюм человека-муравья.

Премьера фильма, который будет представлен в официальной русскоязычной студийной, озвучке назначена на четверг, 2 марта 2023 года. В «Мягких кинотеатрах» уже стартовали предпродажи билетов. Тот, кто хочет посмотреть фантастический боевик в ТК «Гудок», может приобрести билеты здесь, а тот, кто в ТРК «Космопорт», — тут. Кроме того, билеты будут доступны в официальном приложении «Мягкого кинотеатра».

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