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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 7:52

КАМАЗ врезался в световую опору на Московском шоссе в Самаре рано утром 27 февраля

Водитель грузовика не справился с управлением
Ирина СИНЕГУБОВА
Сообщений из лечебных учреждений от пострадавших в этом ДТП не поступало.

Сообщений из лечебных учреждений от пострадавших в этом ДТП не поступало.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сегодня ранним утром, 27 февраля, в 05:00 водитель КАМАЗа на Московском шоссе в Самаре врезался в световую опору.

— По предварительным данным, водитель грузовика ехал по Московскому шоссе со стороны проспекта Кирова в направлении улицы Ташкентской. ДТП произошло напротив дома № 199, —сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Все дело в том, что автомобилист не справился с управлением и наехал на световую опору. По данным полицейских, сообщений из лечебных учреждений от пострадавших в этом ДТП не поступало.

Вечером 26 февраля произошла еще одна авария. «Лада Приора» врезалась в столб в Тольятти. В результате пострадали водитель и два пассажира.

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