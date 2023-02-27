КАМАЗ врезался в световую опору на Московском шоссе в Самаре рано утром 27 февраля

Сообщений из лечебных учреждений от пострадавших в этом ДТП не поступало. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сегодня ранним утром, 27 февраля, в 05:00 водитель КАМАЗа на Московском шоссе в Самаре врезался в световую опору.

— По предварительным данным, водитель грузовика ехал по Московскому шоссе со стороны проспекта Кирова в направлении улицы Ташкентской. ДТП произошло напротив дома № 199, —сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Все дело в том, что автомобилист не справился с управлением и наехал на световую опору. По данным полицейских, сообщений из лечебных учреждений от пострадавших в этом ДТП не поступало.

Вечером 26 февраля произошла еще одна авария. «Лада Приора» врезалась в столб в Тольятти. В результате пострадали водитель и два пассажира.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.