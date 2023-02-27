Врач больницы им. Семашко в Самаре назвала девять правил здоровой беременности

Беременных призывают соблюдать питьевой режим, отказаться от вредных привычек и не забывать о физической активности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач — акушер-гинеколог больницы № 2 имени Н.А. Самашко в Самаре Оксана Колесник назвала девять правил здоровой беременности. Основные среди них: соблюдение питьевого режима, физическая активность и полный отказ от вредных привычек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

По словам Оксаны Колесник, в день необходимо выпивать около 8-12 чашек воды объемом по 150-200 мл. Кроме того, тем, кто планирует беременность, необходимо отказаться от курения, от употребления алкоголя, от вегетарианства (увеличивает риск задержки роста плода).

Медик советует будущим матерям соблюдать режим сна и бодрствования; использовать увлажнитель воздуха для борьбы с заложенностью носа; придерживаться частого дробного питания и диеты (ограничить потребление острой и соленой пищи, фастфуда); снизить потребление кофеина.

Также беременным необходимо уделять время физической активности. Она помогает улучшить самочувствие, настроение и сон; предупредить чрезмерный набор массы тела; снизить риск артериальной гипертензии. Также это профилактика гестационного сахарного диабета.

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