Самарцам рассказали, как правильно питаться в дни Великого поста

Жителям советуют пить больше воды и включить в рацион растительные продукты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

27 февраля 2023 года начался Великий пост, который продлится вплоть до 15 апреля. На этот период самарцы откажутся от ряда продуктов – мясных, рыбных, молочных и других. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что добавить в ежедневный рацион, чтобы ограничения не сказались на здоровье.

– Свое питание следует спланировать так, чтобы между приемами пищи не было больших перерывов. Питание должно быть полноценным и разнообразным, чтобы организм получал все необходимые витамины, микроэлементы и другие питательные вещества, – пояснили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

Специалисты также советуют есть растительные продукты. К ним относятся грибы, орехи, фрукты, овощи, зерновые и бобовые. Желательно пить больше чистой воды и зеленого чая.

Отмечается, что после поста восстанавливать питание следует постепенно.

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