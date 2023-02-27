Движение на федеральных трассах частично открыли в Самарской области 27 февраля 2023 года

Подъезд к Оренбургу по-прежнему закрыт для всех видов транспорта Фото: Мария ЛЕНЦ

В понедельник, 27 февраля 2023 года, в Самарской области частично открыли движение транспорта по федеральным трассам. Речь идет о тех участках, которые перекрывали из-за непогоды — метели, мокрого снега и дождя.

— С 10:00 возобновлено движение для грузового и маршрутного транспорта на трассах М-5 «Урал», подъездах к Ульяновску и Самаре, Р-228, Р-229, Р-241 и А-300, — сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

По-прежнему нельзя проехать по участку на подъезде к Оренбургу. Это отрезок трассы М-5 «Урал» с 29 по 132 км, в том числе старое направление с 93 по 129 км (Волжский, Кинельский, Нефтегорский, Алексеевский и Борский районы). Движение там ограничено для всех видов транспорта. Запрет будет действовать до 13:00 по местному времени.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, сейчас на этом участке отмечаются низовая метель, порывистый ветер, ограниченная видимость и замерзающий дождь. Не исключено, что запрет на проезд могут вновь продлить.

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