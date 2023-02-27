Житель Самарской области украл у своего приятеля оставленное на сохранение имущество

В настоящий момент расследование уголовного дела завершено. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В феврале этого года в Кинель-Черкасском районе Самарской области обратился у 50-летнего местного жителя похитили автомобильный аккумулятор, который его приятель оставил на сохранение.

— Виновником оказался 28-летний знакомый мужчины, с которым они в очередной раз распивали спиртное. На утро после застолья хозяин дома обнаружил пропажу чужого аккумулятора, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Молодой человек признал свою вину. Он продал похищенный ночью аккумулятор, а на вырученные деньги купил спиртное. На утро парень вспомнил, что в незапертом гараже приятеля стоит еще и чужой автомобиль.

Он вернулся похитить из багажника автомобильные инструменты, которые затем тоже продал. В настоящий момент расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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