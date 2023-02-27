Самарцы получили «липовые» извещения о необходимости проверки счетчиков в феврале 2023 года

Авторы «документа» отмечают, что в случае неисполнения жильцам увеличат тарифы ЖКХ. Фото: ООО "РКС-Самара"

В феврале 2023 года жители Самары получили фальшивые извещения о необходимости срочной проверки счетчиков. «Платежные документы» распространили по нескольким адресам. Их авторы отмечают, что в случае неисполнения жильцы будут платить за коммунальные услуги на 50% больше. Информацию сообщили в ООО «РКС-Самара».

– За сроком поверки счетчика по закону следят сами абоненты. Даты обозначены в паспорте прибора, на квитанции в правом нижнем углу, а также их можно уточнить у чат-бота Елена СКС в Телеграм. Как правило, межповерочный интервал составляет от 4 до 6 лет, – пояснили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

В компании просят жителей внимательнее знакомиться с поступившей почтой и не обращать внимание на подобные подделки.

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