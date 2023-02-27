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НовостиОбщество27 февраля 2023 8:56

Трамваи пустили по новым путям у станции метро «Театральная» в Самаре 27 февраля 2023

Составы курсируют по недавно уложенным рельсам в оба направления
Анастасия ФИЛАТОВА
С 27 февраля трамваи начали ходить до ул. Чапаевской через Троицкий рынок и сквер Высоцкого

С 27 февраля трамваи начали ходить до ул. Чапаевской через Троицкий рынок и сквер Высоцкого

Фото: скриншот видео

Утром в понедельник, 27 февраля 2023 года, в Самаре запустили движение трамваев по новому пути в районе строительства станции метро «Театральная». Речь идет о перекрестке улиц Красноармейской и Галактионовской. Видеоблогер Евгений Щекин снял на видео, как составы начали курсировать по недавно уложенным рельсам в оба направления.

Напомним, движение трамваев на этом участке ограничивали с 23 по 26 февраля 2023 года. Пути перенесли с середины проезжей части ближе к тротуару. Это было необходимо для продолжения строительства метро. Рабочие уложили на перекрестке новые рельсы и переподключили контактную сеть. После этого трамваи направили по новым путям.

По данным департамента транспорта Самары, с 27 февраля 2023 года трамваи №№ 1, 3, 5, 15, 16, 20, 20к и 22 начали курсировать до улицы Чапаевской по улицам Галактионовской и Венцека — через Троицкий рынок и сквер Высоцкого. Такая схема движения будет действовать до 31 августа 2023 года.

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