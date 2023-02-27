В Самарской области 21-летний водитель «Лады» наехал на бордюр и «влетел» в столб

Молодой человек не справился с рулевым управлением.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Вчера, 26 февраля, в 05:30 в Автозаводском районе Тольятти 21-летний водитель автомобиля «Лада 211340» наехал на бордюр и «влетел» в световую опору. У парня нет водительских прав.
— Автомобилист ехал по ул. Свердлова в направлении Московского проспекта. ДТП произошло напротив дома № 84, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Молодой человек не справился с рулевым управлением и наехал сначала на бордюрный камень, а после этого на световую опору, расположенную на кольцевой развязке. С места аварии парня доставили в медицинское учреждение.
Там ему назначили амбулаторное лечение. Мужчина отказался проходить процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
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