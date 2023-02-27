Третий поход с хаски из приюта прошел в Самаре

Походы помогают хаски выплеснуть лишнюю энергию / Фото: ветеринарный центр "ФлагманВет"

В воскресенье, 26 февраля 2023 года, в Самаре состоялся третий поход с хаски из приюта. На этот раз собак выгуливали по горам в поселке Красная Глинка. Организаторами выступили ветеринарный центр «ФлагманВет» и турсообщество «Координаты. Самара».

Участники мероприятия прошли через Сокский карьер на Сокскую поляну, поднялись на гору Тип-Тяв. Поход вышел непростым — периодически начиналась метель. Кроме того, вокруг было много глубокого снега, в котором не преминули пошалить хаски. Несмотря на небольшие трудности, все благополучно преодолели путь и насладились потрясающими видами.

Отметим, все хаски, которые участвовали в походе, — обитатели приюта ветеринарного центра. Подобное мероприятие позволяет не только выгулять активных собак, но и найти им новых хозяев. К примеру, удалось пристроить в семьи трех хаски, которые были участниками предыдущих походов.

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