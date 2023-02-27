Три женщины и мужчина пострадали в ДТП с «перевертышем» в Самарской области

С места происшествия в медицинское учреждение госпитализированы водитель и три пассажирки. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 26 февраля, в 16:20 в Похвистневском районе Самарской области 51-летний водитель автомобиля Geely Emgrand опрокинулся в кювете. Пострадало три пассажирки.

— Мужчина ехал по автодороге «Самара - Бугуруслан» в направлении Бугуруслана. ДТП произошло в ходе движения на 130 километре данной автодороги, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Из-за того, что автомобилист не выбрал безопасную скорость движения, он не справился с рулевым управлением и съехал в левый кювет по ходу своего движения. А после этого транспортное средство опрокинулось.

С места происшествия в медицинское учреждение госпитализированы водитель и три пассажирки. Так, в ДТП пострадали 22-летняя, 25-летняя и 43-летняя женщины.

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