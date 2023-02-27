Небольшой морозец придет на смену оттепели в Самарской области в первые дни марта 2023

В Самарской области немного похолодает, но по-прежнему будет идти небольшой снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшие дни вновь изменится погода. Оттепель, которая пришла в регион в конце зимы, сменится на небольшой морозец в начале весны.

По данным Приволжского УГМС, в ночь на среду, 1 марта 2023 года, в Самарской области ожидается небольшой, местами умеренный снег. Скорость западного ветра составит 7-12 м/с. Столбик термометра опустится до -5...-10 градусов. Днем ожидается аналогичная погода. Однако температура воздуха будет держаться в пределах -1...-6 градусов. На дорогах возможна гололедица

В ночь на четверг, 2 марта 2023 года, местами по региону пройдет небольшой снег. Западный ветер по-прежнему будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит -5...-10 градусов. Местами будет еще холоднее — до -15. Днем синоптики прогнозируют -3...-8 градусов. На дорогах гололедица.

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