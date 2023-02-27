Руководитель Фонда капитального ремонта Самарской области оставил должность в феврале 2023 года

Сейчас глава ФКР находится под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Фонде капитального ремонта Самарской области грядут кадровые перестановки. Глава ФКР Александр Константинов решил оставить должность. Сейчас он находится под стражей по подозрению в мошенничестве.

Напомним, информация о задержании Константинова появилась в октябре прошлого года. Предполагалось, что он может быть замешан в хищении бюджетных средств. По версии следствия, глава ФКР совместно с подрядчиком завышали объемы и стоимость работ. Ущерб превысил 2 млн. рублей. Константинова отправили под арест, а врио гендиректора фонда был назначен Александр Трещев.

В феврале 2023 года Александр Константинов стал фигурантом нового уголовного дела. На этот раз главу ФКР заподозрили в получении взятки. Он остался под стражей.

20 февраля 2023 года Константинов решил покинуть региональный Фонд капитального ремонта и написал заявление об увольнении. Об этом сообщает OBOZ.INFO со ссылкой на собственный источник. Кто займет эту должность пока неизвестно.

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