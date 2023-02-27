Троллейбус № 16 будет ходить по сокращенному маршруту в Самаре до 5 марта 2023 года

Троллейбус временно курсирует только до площади Революции / Фото: департамент транспорта Самары

В Самаре на прошлой неделе изменили схему движения троллейбуса № 16 «Губернский рынок — 6-й причал». Уже несколько дней он курсирует по укороченному маршруту — до площади Революции.

— Движение троллейбусов № 16 осуществляется по трассе «Губернский рынок — площадь Революции» в связи с проведением работ ООО «СКС» по улице Водников, — сообщили в департаменте транспорта Самары, отметив, что такая схема будет действовать до 5 марта 2023 года.

Напомним, с 27 февраля 2023 года в Самаре скорректировали схему движения трамваев №№ 1, 3, 5, 15, 16, 20, 20к и 22. По данным дептранса, они начали курсировать до улицы Чапаевской по Галактионовской и Венцека — через Троицкий рынок и сквер Высоцкого. По такой схеме они будут ходить до конца этого лета.

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