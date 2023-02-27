Дорожные службы устраняют подтопления на магистралях Тольятти 27 февраля

В первую очередь подрядчик очищает решетки колодцев-ливнеприемников. Фото: администрация Тольятти

Сегодня после сильных снегопадов в Самарскую область пришла оттепель. Из-за этого все дороги оказались затоплены. В Тольятти дорожные службы уже начали устранять подтопления на магистралях города.

— Уже минувшей ночью специалисты уделили особое внимание ликвидации подтоплений, которые образовались на некоторых участках городских магистралей. В дневную смену 27 февраля работа продолжается, — рассказали в администрации Тольятти.

В первую очередь подрядчик очищает решетки колодцев-ливнеприемников для отвода талых вод с пешеходных переходов и дорог, вывозит снег с остановок общественного транспорта, посадочных площадок.

Всего за прошедшие праздничные и выходные дни с дорог Тольятти вывезли 6450 кубометров снега. Убирали магистрали города в ночь на 27 февраля 59 единиц техники, а днем 27 февраля - 51 машина.

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