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НовостиОбщество27 февраля 2023 10:22

В Самаре на 25% стали чаще искать агентов по недвижимости

Специалисты проанализировали ситуацию на рынке труда
Алена ПРОВКИНА
Спрос на специалистов вырос за последний год

Спрос на специалистов вырос за последний год

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре риелторов и агентов по недвижимости стали искать гораздо чаще в 2023 году. Исследователи подвели итоги.

По данным сервиса «Авито Работа», объем предложения для агентов по недвижимости вырос на 25%, на риелторов – на 80%. Средняя зарплата для специалистов составляет 100 тысяч рублей. В регионе продолжает развиваться жилищное строительство. Объем ввода нового жилья увеличился на 18%. Подобный рост потребовал от застройщиков привлечение риелторов и агентов.

Аналитики отмечают, что вместе с ростом спроса растет и зарплаты специалистов, которая складывается из оклада и процента от продаж. При этом, опытные работники могут зарабатывать гораздо больше, даже при невысокой частотности сделок.

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