Самарскую область накроют магнитные бури в конце февраля 2023 года

Жители региона могут почувствовать недомогание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области новая рабочая неделя началась с магнитных бурь. Возмущения пришли в регион в ночь на 27 февраля 2023 года. Об этом сообщает Gismeteo.

По данным специалистов, ночью геомагнитная активность составляла 5 баллов. К утру показатели остались такими же, а в течение дня возмущения стали слабее – 4 балла.

Однако этом «сюрпризы» не закончатся. В ночь на вторник, 28 февраля 2023 года, возмущения станут еще сильнее и достигнут 6 баллов. Геомагнитная активность задержится вплоть до 1 марта 2023 года.

Специалисты отмечают, что в этот период жители региона могут почувствовать недомогание. Они советуют уменьшить физические нагрузки, пить больше чистой воды, отдыхать и чаще бывать на свежем воздухе.

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