Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 февраля 2023 10:25

Самарскую область накроют магнитные бури в конце февраля 2023 года

Возмущения достигнут 6 баллов
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Жители региона могут почувствовать недомогание

Жители региона могут почувствовать недомогание

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области новая рабочая неделя началась с магнитных бурь. Возмущения пришли в регион в ночь на 27 февраля 2023 года. Об этом сообщает Gismeteo.

По данным специалистов, ночью геомагнитная активность составляла 5 баллов. К утру показатели остались такими же, а в течение дня возмущения стали слабее – 4 балла.

Однако этом «сюрпризы» не закончатся. В ночь на вторник, 28 февраля 2023 года, возмущения станут еще сильнее и достигнут 6 баллов. Геомагнитная активность задержится вплоть до 1 марта 2023 года.

Специалисты отмечают, что в этот период жители региона могут почувствовать недомогание. Они советуют уменьшить физические нагрузки, пить больше чистой воды, отдыхать и чаще бывать на свежем воздухе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.