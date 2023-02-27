Движение на подъезде к Оренбургу восстановили в Самарской области

Погодные условия улучшились, и трассы вновь открыли для движения Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самарской области возобновили движение по всем федеральным трассам, которые ранее перекрывали из-за сильного ветра, мокрого снега и дождя. С 13:00 понедельника, 27 февраля 2023 года, вновь открыли подъезд к Оренбургу.

— Открыт проезд для всех транспортных средств на участке подъезда от трассы М-5 «Урал» к Оренбургу в Самарской области. Запуск движения автомобилей осуществляется постепенно, — сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Напомним, ограничение на участке федеральной трассы, который проходит через Волжский, Кинельский, Нефтегорский, Алексеевский и Борский районы, ввели вечером в воскресенье, 26 февраля 2023 года. Проезд закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды — низовая метель, дождь, плохая видимость. Дорогу должны были открыть утром в понедельник. Однако погодные условия к этому времени не улучшились. Поэтому запрет на движение продлили до обеда. Сейчас проезд там восстановлен.

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