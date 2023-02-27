В Самарской области инспекторы задержали 112 пьяных водителей в праздничные дни

Инспекторы провели направленные рейды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции провели направленные рейдовые мероприятия в период выходных дней. Инспекторы выявили более 3300 различных нарушений.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, рейды проводились с 22 по 26 февраля 2023 года. Особое внимание правоохранители уделили предупреждение и пресечению дорожных происшествий. За пять дней сотрудники задержали 112 пьяных водителей и 34 автолюбителей без водительских удостоверений.

Помимо этого, инспекторы привлекли 273 водителя за незаконную «тонировку». Дорожные полицейские на постоянной основе проводят подобные мероприятия.

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