Трое иностранцев отправятся под суд за продажу наркотиков в Самарской области

Во время обыска у подозреваемых изъяли 15 кг героина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить трех уроженцев одного из соседних государств. Их обвиняют в совершении как минимум 62 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Информацию сообщили в областном ГУ МВД.

Предполагается, что распространением наркотиков в Самарской области и других субъектах РФ занимались участники преступной группы. Ее организаторами выступили жители Москвы и Самары в возрасте от 22 до 29 лет и четыре женщины в возрасте от 25 до 47 лет. В состав группы вошли еще 14 человек. Они размещали наркотики в тайники, откуда из забирали покупатели.

После задержания в отношении 17 участников банды наркоторговцев возбудили уголовные дела. Всех отправили под стражу. Во время обыска у них обнаружили 15,7 кг героина.

В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом.

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