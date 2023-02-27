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НовостиОбщество27 февраля 2023 11:14

Самарцам напомнили, как во время падения на лед правильно группировать тело

Лучше упасть на бок, чем на спину или живот
Ирина СИНЕГУБОВА
При выходе из общественного транспорта нужно аккуратно держаться за перила.

При выходе из общественного транспорта нужно аккуратно держаться за перила.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сменяющие друг друга мороз и оттепель в Самарской области принесли неудобства жителям. В региональном минздраве напомнили правила безопасности и назвали адреса травмпунктов.

Если момент падения уже не избежен, руки надо прижать к груди, а ноги согнуть в коленях. Лучше упасть на бок, чем на спину или живот. В такую погоду важно, чтобы обувь была с ребристой подошвой и без каблуков.

При выходе из общественного транспорта нужно аккуратно держаться за перила. Пожилым людям не стоит стесняться просить о помощи. В Самаре травмпункты работают круглосуточно в больнице № 1 им. Пирогова, больнице № 2 им. Семашко, больницах № 7 и № 10, а также детский травмпункт в больнице им. Середавина.

В Новокуйбышевске помощь круглосуточно оказывают в центральной городской больнице, а в Сызрани в городской и районной больнице. Жители Тольятти могут обратиться в поликлинику № 3, а также в больницу № 2.

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