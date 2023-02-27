Самарцам напомнили, как во время падения на лед правильно группировать тело

При выходе из общественного транспорта нужно аккуратно держаться за перила. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сменяющие друг друга мороз и оттепель в Самарской области принесли неудобства жителям. В региональном минздраве напомнили правила безопасности и назвали адреса травмпунктов.

Если момент падения уже не избежен, руки надо прижать к груди, а ноги согнуть в коленях. Лучше упасть на бок, чем на спину или живот. В такую погоду важно, чтобы обувь была с ребристой подошвой и без каблуков.

При выходе из общественного транспорта нужно аккуратно держаться за перила. Пожилым людям не стоит стесняться просить о помощи. В Самаре травмпункты работают круглосуточно в больнице № 1 им. Пирогова, больнице № 2 им. Семашко, больницах № 7 и № 10, а также детский травмпункт в больнице им. Середавина.

В Новокуйбышевске помощь круглосуточно оказывают в центральной городской больнице, а в Сызрани в городской и районной больнице. Жители Тольятти могут обратиться в поликлинику № 3, а также в больницу № 2.

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