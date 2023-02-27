В Самаре только 32% родителей сообщили, что их дети любят школу

Большинство детей не любят учебный процесс Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре родители рассказали, как их дети относятся к школе. Только 32% опрошенных любят учебное заведение.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 42% респондентов признались, что их дети спокойно относятся к школе, почти каждый четвертый родитель сообщил, что их ребенок любит школу, но без фанатизма. Только 10% опрошенных отметили сильную любовь у своих детей. 16% родителей говорят, что школьники испытывают ненависть к будням и учебному процессу.

Чаще школу любят младшие классы. О нелюбви говорят обычно родители учеников 5-9 классов. Многие дети не любят школу из-за отношения учителей к ученикам и неинтересному учебному процессу.

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