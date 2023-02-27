Более 390 тысяч пассажиров путешествовали на двухэтажном поезде Тольятти – Москва за год

Каждый день поезд отправляется из Тольятти в 18:35. Фото: куйбышевская ЖД

За первый год курсирования двухэтажный фирменный поезд № 65/66 Тольятти – Москва перевез свыше 390 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в Куйбышевской ЖД.

Напомним, первый рейс поезда состоялся 25 февраля 2022 года. Тогда более 700 человек опробовали новый транспорт – была обеспечена полная заполняемость поезда. В состав вошли двухэтажные купейные вагоны, вагоны категории СВ, а также с местами для сидения и вагон-ресторан.

Внутри предусмотрены экологичные туалетные комплексы, система микроклимата, розетки для зарядки, магнитные ключ-карты для входа в купе. Каждый день поезд отправляется из Тольятти в 18:35, прибывает в Москву на следующие сутки в 10:10, отбывает обратно - в 17:08 и возвращается в Тольятти в 11:08 на следующий день.

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