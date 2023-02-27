Глава Минздрава Самарской области возьмет на контроль состояние пострадавших в ДТП в Нефтегорском районе

Сейчас 8 пострадавших проходят лечение в больнице им. Середавина, состояние одного из них – крайне тяжелое Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян возьмет состояние людей, пострадавших в ДТП в Нефтегорском районе, под свой личный контроль. Такое поручение главе регионального Минздрава дал губернатор Дмитрий Азаров. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По информации властей, сейчас на лечении в больнице им. Середавина находятся 8 пострадавших. Состояние одного из них – крайне тяжелое. У остальных наметилось улучшение. Еще один человек находится в Нефтегорской ЦРБ в тяжелом состоянии.

Напомним, страшная авария произошла в Нефтегорском районе 23 февраля 2023 года. На трассе М-5 столкнулись грузовые автомобили и микроавтобус, который ехал из Самары в Бузулук. Пятеро человек погибли на месте, еще один скончался в больнице.

Как сообщал глава Бузулука Владимир Песков, предварительно виновником аварии стала грузовая «Газель» – автомобиль не выдержал дистанцию, пошел на обгон и выехал на встречку. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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