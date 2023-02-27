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НовостиОбщество27 февраля 2023 11:54

В Самаре проведут фестиваль для людей с ограниченными возможностями «Созвездие»

Мероприятие запланировано на 20 апреля 2023 года
Алена ПРОВКИНА
Фестиваль пройдет в областной столице

Фестиваль пройдет в областной столице

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре стало известно о проведении 9-го театрального фестиваля для людей с ограниченными возможностями «Созвездие». На данный момент идет прием заявок.

По данным департамента опеки администрации Самары, в фестивале смогут принять участие любительские театральные коллективы. Организаторы отмечают, что ограничений в возрасте и профиле заболевания нет. Мероприятие проведут при поддержке департамента культуры и молодежной политики города.

Организаторами фестиваля выступают: Самарская городская общественная организация детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды», МБУК «Дом культуры «Заря», ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)», ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа».

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