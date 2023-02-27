Самарский врач рассказал о распространенных тяжелых последствиях ДТП

Даже при несильных авариях из-за удара сзади либо сбоку могут повредиться шейные позвонки. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Главный внештатный специалист минздрава Самарской области по травматологии и ортопедии Антон Борковский рассказал о том, какие бывают последствия ДТП для здоровья.

В самарской больнице им. Середавина за неполные два месяца этого года поступило 47 пациентов, пострадавших в ДТП, в том числе дети. Среди основных травм при авариях бывают повреждение головы, таза и тазовых органов, позвоночника, длинных трубчатых костей. Если все эти травмы представлены вместе, возникает угроза жизни.

— Даже при несильных авариях из-за удара сзади либо сбоку могут повредиться шейные позвонки. Это называют «эффектом хлыста»: по инерции от толчка голова отклоняется сначала назад, потом вперед. Это ведет к разрушению шейного отдела позвоночника, — рассказал Антон Борковский.

Врачи напоминают, что нельзя садиться за руль пьяными, надо соблюдать правила дорожного движения, в особенности скоростной режим, пристегиваться ремнями безопасности, а при ухудшении погодных условий не стоит ездить на личном автотранспорте.

Также Антон Борковский отмечает, что все травмы, полученные при движении на высокой скорости, сопровождаются значительными разрушениями костей, суставов и внутренних органов.

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