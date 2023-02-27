Аналог бургера «Биг Мак» появился в меню сети «Вкусно — и точка» в феврале 2023 года

Поклонники "Биг Мака" ждали его аналог с первых дней открытия сети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ресторанах сети быстрого питания «Вкусно — и точка» пополнение. В меню появился аналог любимого многими «Биг Мака» — бургеры «Биг Хит» с двумя и «Двойной Биг Хит» с четырьмя котлетами. Об этом в понедельник, 27 февраля 2023 года, сообщили представители компании.

В состав бургеров вошли котлеты из говядины, сыр, маринованные огурцы, салат, лук, булочка с двумя видами кунжута и секретный соус. Многие ждали это блюдо с первого дня открытия сети. Как пишет ФАН, рецептуру разрабатывали с осени 2022 года.

— Новые позиции уже доступны для заказа по всей России, включая меню доставки и заказ через мобильное приложение, — отметили в компании.

Насколько известно, новые бургеры войдут в состав комбо обедов (вместе с напитком и порцией картофеля). Также в меню сети появилась позиция парного «Биг Хита».

Напомним, рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка» пришли на смену «Макдоналдсу». Первый из них открылся в Самаре на улице Полевой в июне 2022 года. Сейчас подобных точек в областной столице насчитывается больше 10.

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