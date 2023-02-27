Жителям Самарской области рассказали, как правильно и безопасно питаться в пост

Жителям следует включать в рацион больше овощей и фруктов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области местным жителям дали рекомендации по питанию в пост. Великий пост начался 27 февраля, он продлится – до 15 апреля.

По информации Роспотребнадзора по региону, пост подразумевает ряд пищевых ограничений. Из рациона исключают мясо, рыбу, молочные продукты и яйца. В некоторые дни жителям не разрешают добавлять в пищу растительное масло. Самарцам рекомендуют заранее спланировать питание так, чтобы не было перерывов между приемов пищи. Рацион должен быть полноценным и разнообразными, чтобы организм смог получать необходимые витамины.

В питание стоит включить растительные продукты: зерновые, бобовые, овощи, фрукты, орехи, грибы, а также соевые продукты (в том числе, соевое молоко и сыр-тофу). Самарцам стоит пить больше воды и зеленого чая. Также жителям, держащим пост, необходимо проконсультироваться с врачом.

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