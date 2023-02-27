Схемы движения нескольких трамваев изменили в центре Самары на полгода

Движение транспорта ограничили на перекрестке улиц Галактионовской и Красноармейской / Фото: департамент транспорта Самары

В понедельник, 27 февраля 2023 года, в центре Самары скорректировали схемы движения нескольких трамваев и автобусов. Изменения ввели в рамках строительства станции метро «Театральная».

Так, сегодня трамваи пустили по новым путям, которые в февральские праздники уложили на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской. Рельсы сдвинули ближе к тротуару. На эту линию направили составы, которые ранее курсировали по улице Фрунзе (движение трамваев там временно закрыто).

- Трамвайные маршруты №№ 1, 3, 5, 15, 16, 20, 20к и 22, следующие по Красноармейской в направлении Чапаевской, едут по Галактионовской. По скорректированным трассам также курсируют автобусы №№ 3, 34, 53, 80, 207 и 226, - сообщили в департаменте транспорта Самары.

По новым схемам общественный транспорт будет ходить около полугода. Ограничение движения на перекрестке улиц Галактионовской и Красноармейской продлится до 31 августа 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал