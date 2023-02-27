В Самаре автомобиль провалился под землю на улице Гагарина

Автомобиль провалился под землю. Фото:"ДТП ДПС 63 Самара"

В Самаре очевидцы поделились кадрами серьезного обвала на улице Гагарина. Автомобиль провалился под землю на дорожном участке в понедельник, 27 февраля 2023 года.

Судя по опубликованному видео, автомобиль угодил в глубокую яму на проезжей части. О причинах обвала пока неизвестно. В понедельник, 27 февраля 2023 года, местные жители также рассказали о потопе на дорогах. Весна пришла раньше срока.

Погода испытывает горожан на прочность. Областную столицу залил ледяной дождь, из-за которого возникают трудности на дороге. Автолюбителям и пешеходам следует быть внимательнее.

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