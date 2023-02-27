Главы Самары и Тольятти доложили губернатору о борьбе со снегом и наледью

Глава региона поручил усилить работы по очистке дорог и дворов от снега и наледи Фото: администрация Самары

В понедельник, 27 февраля 2023 года, губернатор Дмитрий Азаров провел в режиме ВКС оперативное совещание. На нем главы Самары и Тольятти доложили, как борются с последствиями непогоды — снегом и наледью.

По словам мэра областной столицы Елены Лапушкиной, сегодня днем задействованы 308 единиц техники и 3406 человек: на улично-дорожной сети — 151 машина и 260 человек, на территориях городских районов — 2992 дворника и 122 машины. Рабочие убирают снег, обрабатывают пешеходные зоны противогололедными материалами (за сутки — больше 100 тонн), а также откачивают талую воду с дорог. Кроме того, продолжается очистка скатных крыш. Работы необходимо провести более чем на 2 тысячах кровель.

Заместитель главы Тольятти Артем Анисимов рассказал, что в день на магистралях города работают 73 машины и 250 человек в две смены. На внутриквартальных территориях трудятся 71 единица техники и 117 дворников. Рабочие борются со снегом и гололедом, а также откачивают талые воды.

- В этом году поступает много жалоб на состояние дорог и тротуаров в Самаре и Тольятти. Такого не было давно. Разбирайтесь, что произошло. В том числе в тех случаях, где произошла смена компаний или руководства, - дал поручение главам городов Дмитрий Азаров.

Также глава региона поручил уделить особое внимание управляющим компаниям, которые должны чистить от снега дворы. Он попросил МинЖКХ и ГЖИ Самарской области усилить контроль за подобными организациями и активно привлекать к ответственности нерадивых коммунальщиков. При необходимости передавать материалы в правоохранительные органы.

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