Пять человек отравились угарным газом в Самарской области

Случаи отравления угарным газом выявили в Самаре и Кинеле Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области с 22 по 27 февраля 2023 года произошли два случая отравления угарным газом. В результате происшествий пострадали пять человек.

— Случаи отравления угарным газом зарегистрированы в квартирах МКД в Кинеле и Самаре. В результате происшествий погибших нет. Пострадали пять человек, в том числе четыре ребенка, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Жителей региона призывают соблюдать правила безопасности при эксплуатации газового оборудования. Необходимо регулярно проверять его исправность. Кроме того, спасатели рекомендуют позаботиться о хорошей вентиляции, не оставлять без присмотра включенные газовые горелки, не подпускать маленьких детей к газовой плите или баллону, на ночь и уходя из дома перекрывать кран подачи газа.

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