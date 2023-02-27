Жителям Самары расскажут об истории создания Седьмой симфонии Шостаковича

Документальная композиция состоится в самарской библиотеке Фото: Сергей ОСЬМАЧКИН

В Самаре жители смогут узнать о создании Ленинградской симфонии Шостаковича в Куйбышеве 2 марта 2023 года. Мероприятие приурочено к годовщине первого исполнения композиции.

По информации городской администрации, начало документальной композиции в 13:00. Премьера симфонии состоялась 5 марта 1941 года в областной столице. Произведение посвящено родному городу композитора – Ленинграду. Шостакович был эвакуирован в самом начале войны в Куйбышев, где и завершил работу над созданием композиции. В программу мероприятия также входит экскурсия по композиции.

Показ документальной композиции состоится в начале марта в самарской библиотеке №8. По адресу: улица Николая Панова, 30.

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