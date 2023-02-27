Звезда российских единоборств Вячеслав Дацик проведет бой с бразильцем «Мондрагоном» в Самаре

Зрелищное бойцовское шоу состоится в Самаре 25 марта 2023 года / Фото: Ural FC

Этой весной в Самаре пройдет турнир Ural FC 2. В рамках него состоятся 15 поединков: шесть по правилам К-1 и девять — по смешанным боевым единоборствам. В мероприятии примут участие спортсмены из России, Бразилии, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и других стран.

Так, гости турнира увидят бой самарского тяжеловеса Шамиля Абасова. Он является чемпионом мира, Европы и России по кикбоксингу, мастером спорта международного класса по кикбоксингу и мастером спорта по ММА. Ему предстоит сразиться с соотечественником Алексеем Голубом. Также в турнире примет участие самарец Рамис Терегулов — многократный чемпион мира по ММА и панкратиону. Он встретится с Муродбеком Азимовым из Узбекистана.

В главном бою турнира выступит звезда российских единоборств Вячеслав Дацик. Его прозвище — «Рыжий Тарзан». Противник — известный боец из Бразилии Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантос. Поединок пройдет по правилам К-1 и будет состоять из трех раундов по три минуты.

Отметим, турнир Ural FC 2 пройдет в Самаре 25 марта 2023 года. Площадкой его проведения станет Дворец спорта имени Владимира Высоцкого. Мероприятие будут транслировать в прямом эфире на федеральном телеканале. Билеты на предстоящее бойцовское шоу можно приобрести здесь.

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