Самарцы смогут получить перерасчет платы за вывоз мусора

Жители смогут потребовать перерасчет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили об изменениях федерального законодательства. Жители смогут получить перерасчет платы за вывоз мусора с 1 марта 2023 года.

По информации государственной жилищной инспекции, постановление от 16 ноября 2022 года вступит в силу в начале марта. Жильцы квартиры, комнат или домов, которые не проживают в помещении, смогут претендовать на перерасчет платы за вывоз мусор при начислении платы.

Подобное постановление касается тех, кто не жил в помещении. Сумма счета начисляется из общей площади территории.

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